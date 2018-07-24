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Ангарчанин украл почти 700 тыс. рублей и спустил их на интернет-покер
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Ангарчанин украл почти 700 тыс. рублей и спустил их на интернет-покер 

АиФ Иркутск 53 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
Мужчину, который присвоил деньги своих знакомых, будут судить в Ангарске. Как 24 июля сообщила пресс-служба Ангарского городского суда, он пообещал двум знакомым, что поможет купить стройматериалы, и несколько раз брал с них предоплату. Таким образом он получил 690 тысяч рублей. Часть денег он потратил на интернет-игру «Покер Старс», а часть — на погашение кредитов и займов, которые брал ранее опять же для того, чтобы играть в покер.
Мужчина совершил преступление в период условного осуждения. В прошлом году по приговору суда он был признан виновным в хищении вверенного ему имущества с использованием своего служебного положения. Работая менеджером в одной из фирм стройматериалов, мужчина не внес в кассу полученные от покупателей 443 тысячи рублей. Недосдача была выявлена после проведения ревизии. Украденные деньги он также потратил на оплату онлайн игры «Покер».
Ангарчанину предъявлено обвинение по ч. 3. ст. 159, ч.2 ст. 159 УК РФ. Теперь ему грозит реальное лишение свободы.
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