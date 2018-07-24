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Убивший собутыльника за критику калининградец осуждён на шесть лет
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Убивший собутыльника за критику калининградец осуждён на шесть лет 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Калининградца, убившего собутыльника пятью ударами в лицо, осудили на шесть лет. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.
В суде мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что в тот день находился в гостях у потерпевшего, который стал осуждать его жизнь и отношения с сожительницей. В ответ на оскорбления он нанёс обидчику несколько ударов в область головы.
Калининградец осуждён по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего"). Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с него должны взыскать в пользу матери потерпевшего материальный ущерб, связанный с расходами на погребение, в размере 33 130 рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Инцидент произошёл в марте в одной из квартир на ул. Коммунистической.
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