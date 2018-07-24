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Больше 800 тысяч рублей получили пострадавшие от нападения бездомных собак на Ямале
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Больше 800 тысяч рублей получили пострадавшие от нападения бездомных собак на Ямале 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Это общая сумма выплат по 27 исковым заявлениям, сообщает окружная прокуратура. Всего же с начала 2018 года специалистами надзорного ведомства подано 34 исковых заявления на общую сумму в 1 миллион 700 тысяч рублей.23 июля ямальская судебная коллегия по гражданским делам отклонила апелляцию администрации села Мужи. Местные власти пытались оспорить решение районного суда о выплате денежной компенсации двум несовершеннолетним, на которых напали бездомные собаки.
Инцидент в селе произошел в апреле этого года — на несовершеннолетних 9 и 10 лет напала стая безнадзорных псов. Пострадавшие были доставлены в больницу, где прошли курс лечения. Районный суд вынес решение о компенсации в 30 тысяч рублей в пользу каждого ребенка. Власти, не согласившись с постановлением, пытались обжаловать его в вышестоящей инстанции, однако суд проиграли.
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