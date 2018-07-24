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Екатеринбуржца, зарезавшего своего собутыльника, хотят признать психом
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Екатеринбуржца, зарезавшего своего собутыльника, хотят признать психом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прокуратура Чкаловского района просит суд признать невменяемым екатеринбужца, зарезавшего едва знакомого человека, и отправить его на лечение в психбольницу.
По версии следствия, убийство произошло 3 февраля. Тогда обвиняемый познакомился в одном из местных баров с молодым человеком, и вместе они стали распивать алкоголь. Затем они решили устроить продолжение банкета уже на квартире новоиспеченного собутыльника обвиняемого, и там они продолжили пить и веселиться.
Но что-то пошло не так: мужчины поссорились, и обвиняемый, недолго думая, ударил ножом нового знакомого в грудь, шею и плечи. Молодой человек, естественно, скончался.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, было установлено, что мужчина психически нездоров, поэтому скорее всего он не осознавал, что делает, когда убивал своего собутыльника. В связи с этим фактом, прокуратура направила уголовное дело в суд и попросила решить вопрос с принудительным лечением обвиняемого в психбольнице.
Фото: ФедералПресс / Дмитрий Барков
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