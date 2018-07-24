Екатеринбуржца, зарезавшего своего собутыльника, хотят признать психом

Прокуратура Чкаловского района просит суд признать невменяемым екатеринбужца, зарезавшего едва знакомого человека, и отправить его на лечение в психбольницу.

По версии следствия, убийство произошло 3 февраля. Тогда обвиняемый познакомился в одном из местных баров с молодым человеком, и вместе они стали распивать алкоголь. Затем они решили устроить продолжение банкета уже на квартире новоиспеченного собутыльника обвиняемого, и там они продолжили пить и веселиться.

Но что-то пошло не так: мужчины поссорились, и обвиняемый, недолго думая, ударил ножом нового знакомого в грудь, шею и плечи. Молодой человек, естественно, скончался.