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В Прикамье будут судить цыган, которые ограбили ветерана и убили его дочь
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В Прикамье будут судить цыган, которые ограбили ветерана и убили его дочь 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Краснокамске будут судить двух лиц цыганской национальности за разбой и причинение смертельных травм.
«Следствием установлено, что сообщница подсудимых предложила им похитить деньги у престарелого участника Великой Отечественной войны и его пожилой дочери. В ноябре 2017 года вечером они проникли в дом ветерана, связали верёвками пожилую женщину, которая пыталась оказать сопротивление, похитили деньги и продукты», — рассказали в прокуратуре Краснокамска.
Связанная женщина получила компрессионные травмы и скончалась от них в больнице.
Организатору преступления суд уже вынес приговор: женщина проведёт два года и шесть месяцев в колонии общего режима.
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