В Прикамье будут судить цыган, которые ограбили ветерана и убили его дочь

Краснокамске будут судить двух лиц цыганской национальности за разбой и причинение смертельных травм.

«Следствием установлено, что сообщница подсудимых предложила им похитить деньги у престарелого участника Великой Отечественной войны и его пожилой дочери. В ноябре 2017 года вечером они проникли в дом ветерана, связали верёвками пожилую женщину, которая пыталась оказать сопротивление, похитили деньги и продукты», — рассказали в прокуратуре Краснокамска.

Связанная женщина получила компрессионные травмы и скончалась от них в больнице.