Жителя Владивостока ограбили прямо в гостях

Подозреваемый в грабеже задержан.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что потерпевший пришел в гости к знакомому, где находились двое незнакомцев. Один из них, нанеся телесные повреждения, открыто похитили у потерпевшего мобильный телефон, часы и деньги. После этого нападавший скрылся в неизвестном направлении.

Ущерб, причиненный потерпевшему, превысил 30 тысяч рублей. Ориентировка с приметами злоумышленника была незамедлительно передана наружным нарядам полиции.

В ходе оперативно — розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 35-летнего ранее судимого жителя Владивостока.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, совершенный с применением насилия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку.