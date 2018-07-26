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«Очень удачно» сходил в гости мужчина во Владивостоке
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«Очень удачно» сходил в гости мужчина во Владивостоке 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
В отделении полиции Владивостока обратился местный житель. Он пожаловался на то, что пришёл в гости к своему знакомому, а в итоге был избит и ограблен.
Помимо друга мужчины и его знакомого, в квартире находился ещё один неизвестныйа мужчин. Преступник несколько раз ударил потерпевшего, после чего украл у него телефон, мобильный телефон, деньги и часы.
«В ходе проверки было установлено, что мужчина 35-летнего возраста ранее уже был судим. Ему предъявлено обвинение по факту грабежа, совершенного с применением насилия», — сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Сумма ущерба, причинённая мужчине, варьируется в пределах 30 тысяч рублей.
Нападавшему грозит лишение свободы сроком до семи лет колонии.
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