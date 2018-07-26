«Очень удачно» сходил в гости мужчина во Владивостоке

В отделении полиции Владивостока обратился местный житель. Он пожаловался на то, что пришёл в гости к своему знакомому, а в итоге был избит и ограблен.

Помимо друга мужчины и его знакомого, в квартире находился ещё один неизвестныйа мужчин. Преступник несколько раз ударил потерпевшего, после чего украл у него телефон, мобильный телефон, деньги и часы.

«В ходе проверки было установлено, что мужчина 35-летнего возраста ранее уже был судим. Ему предъявлено обвинение по факту грабежа, совершенного с применением насилия», — сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Сумма ущерба, причинённая мужчине, варьируется в пределах 30 тысяч рублей.

Нападавшему грозит лишение свободы сроком до семи лет колонии.