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В Миассе за один день утонули двое мужчин
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В Миассе за один день утонули двое мужчин 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Зразу две трагедии произошли за один день в Миассе. Из воды не смогли вынырнуть двое мужчин. В первом случае мужчина утонул на разрезе недалеко от поселка Андреевка. местная жительница увидев произошедшее вызвала спасателей. Во втором случае, компания мужчин распивала алкогольные напитки, во время купания один из мужчин так и не вернулся на берег реки Миасс.
«В обоих случаях для поиска тел были использованы «кошки». Тела были найдены и переданы сотрудникам полиции», — цитирует сайт «Первый областной» миасских спасателей.
В обоих случаях, мужчины купались в неположенном месте.
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