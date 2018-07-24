В столице ЕАО назначен новый руководитель полиции

За время службы служил в различных должностях: командир взвода ДПС ГАИ ОВД Барабинска, оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОВД Барабинска, заместитель начальника Краснообского отделения милиции УВД Новосибирского района — начальник криминальной милиции, заместитель начальника отдела по борьбе с преступлениями террористического и экстремистского характера Управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Новосибирского района, начальник межмуниципального отдела МВД России «Николаевский-на-Амуре» и других.

Во время службы в 2000 году был откомандирован в Северо-Кавказский регион.

Фото — МВД РФ