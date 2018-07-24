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Следователи огласили результаты судмедэкспертизы после смерти мальчика в Туктубаево
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Следователи огласили результаты судмедэкспертизы после смерти мальчика в Туктубаево 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Следователи Челябинской области разбираются в причинах трагической гибели 14-летнего мальчика с инвалидностью в посёлке Туктубаево в Сосновском районе. Появились результаты судебно-медицинского исследования. Причиной смерти стало утопление в воде, следов насильственной смерти эксперты не обнаружили.
Пропавшего мальчика искали полиция, МЧС, спасатели, волонтёры и следователи
— На сегодняшний день в качестве одной из основных версий гибели мальчика проверяется его падение в реку во время прогулки по берегу и неспособность самостоятельно выбраться из воды вследствие имевшегося заболевания, — сообщили в СУ СКР по Челябинской области. — Расследование уголовного дела продолжается.
14-летний подросток с ДЦП пропал 18 июля, его поиски продолжались до 21 июля. Он пропал из виду во время прогулки с мамой. Женщина отвлеклась на двоих младших детей и не заметила, как он ушёл. В полицию обратились на следующий день, на место также сразу выдвинулись волонтёры «Легион-СПАСа». Привлекались значительные силы МЧС, поисково-спасательной службы, на контроль поиски брал губернатор региона Борис Дубровский.
По факту пропажи 14-летнего мальчика Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Тело ребёнка нашли в субботу, через три дня после исчезновения, в реке; его извлекли из воды, видимых следов насилия на нём не было. Пропавшего опознал брат.
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