Следователи огласили результаты судмедэкспертизы после смерти мальчика в Туктубаево

Следователи Челябинской области разбираются в причинах трагической гибели 14-летнего мальчика с инвалидностью в посёлке Туктубаево в Сосновском районе. Появились результаты судебно-медицинского исследования. Причиной смерти стало утопление в воде, следов насильственной смерти эксперты не обнаружили.

Пропавшего мальчика искали полиция, МЧС , спасатели, волонтёры и следователи

— На сегодняшний день в качестве одной из основных версий гибели мальчика проверяется его падение в реку во время прогулки по берегу и неспособность самостоятельно выбраться из воды вследствие имевшегося заболевания, — сообщили в СУ СКР по Челябинской области. — Расследование уголовного дела продолжается.

14-летний подросток с ДЦП пропал 18 июля, его поиски продолжались до 21 июля. Он пропал из виду во время прогулки с мамой. Женщина отвлеклась на двоих младших детей и не заметила, как он ушёл. В полицию обратились на следующий день, на место также сразу выдвинулись волонтёры «Легион-СПАСа». Привлекались значительные силы МЧС, поисково-спасательной службы, на контроль поиски брал губернатор региона Борис Дубровский