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Четырех жителей Забайкалья осудили за незаконную перевозку золота
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Четырех жителей Забайкалья осудили за незаконную перевозку золота 

ТАСС 1 час назад
ЧИТА, 24 июля. /ТАСС/. Суд в Забайкалье признал четырех жителей региона виновными в незаконном хранении и перевозке золота стоимостью свыше 3,6 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ФСБ России.
"Чернышевский районный суд признал четырех участников преступной группы виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК РФ ("Незаконный оборот драгоценных металлов"). Организатор преступления Владимир Балыков приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима, остальные участники преступной группы — к срокам от двух до 2,5 лет лишения свободы условно. Изъятый драгоценный металл обращен в доход государства", — сказали в ведомстве.
По данным управления, в мае прошлого года сотрудники ФСБ задержали на федеральной трассе «Амур» в Забайкальском крае автомобиль, в котором нашли более 1,7 кг россыпного золота общей стоимостью свыше 3,6 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
"В ходе расследования установлено, что забайкальцы за вознаграждение перевозили драгоценный металл с одного из золотодобывающих предприятий в Амурской области по просьбе своих знакомых, Владимира Балыкова и Сергея Попова. Приобретенный металл Балыков и Попов планировали перепродать для личного обогащения", — добавили в пресс-службе.
С начала 2018 года к уголовной ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов и попытки контрабанды золота в Китай привлечены шесть жителей Забайкальского края. В доход государства обращено более 14 кг золота на общую сумму свыше 22 млн рублей.
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