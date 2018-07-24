В Омске бывшую судью обвиняют в мошенничестве с маткапиталлом

Следствие предполагает, что женщина незаконно потратила сумму выплаты на свои нужды. По информации пресс-службы СУ СКР по Омской области, 51-летнюю судью в отставке Ленинского районного суда обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, т.е. хищение денежных средств при получении социальных выплат, путем представления заведомо ложных, недостоверных сведений, совершенное в крупном размере).

В январе 2008 года судья обратилась в Пенсионный фонд для получения выплаты в связи с рождением второго ребенка. Ей выдали сертификат на материнский капитал, сумма которого составляла 351,5 тыс. рублей. Женщина знала, что средства можно потратить только на определенные цели, но решила потратить их на свои нужды.

Для этого она в июне 2011 года обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, где было указано, что омичка якобы улучшила жилищные условия, но на самом деле «приобретенная» квартира уже долгое время была собственностью ее семьи. В результате средства были перечислены на счет судьи. После этого женщина продала эту квартиру за 900 тыс. рублей, однако дети в долевую собственность включены не были, что противоречит требованиям.

Вину в совершении преступления экс-судья не признала. Материалы уголовного дела готовят для передачи в суд.