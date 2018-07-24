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Барнаульца осудили за применение насилия в отношении представителя власти
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Барнаульца осудили за применение насилия в отношении представителя власти 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Жителя Барнаула приговорили к 1 году лишения свободы условно за применение насилия в отношении представителя власти.
Как рассказали в прокуратуре, накануне Дня защитников Отечества обвиняемый распивал спиртные напитки в компании молодых женщин. Одна из них обнаружила пропажу сотового телефона и обратилась в полицию, указав на подозреваемого.
Мужчину доставили в отделение на пр. Строителей для дачи объяснений. Когда он узнал, в чем его обвиняют, пришел в ярость и начал биться о металлический сейф. На подозреваемого надели наручники, но он продолжал вести себя буйно и ударил головой в лицо сотрудника полиции, а затем пнул его.
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