Барнаульца осудили за применение насилия в отношении представителя власти

Жителя Барнаула приговорили к 1 году лишения свободы условно за применение насилия в отношении представителя власти.

Как рассказали в прокуратуре , накануне Дня защитников Отечества обвиняемый распивал спиртные напитки в компании молодых женщин. Одна из них обнаружила пропажу сотового телефона и обратилась в полицию, указав на подозреваемого.

Мужчину доставили в отделение на пр. Строителей для дачи объяснений. Когда он узнал, в чем его обвиняют, пришел в ярость и начал биться о металлический сейф. На подозреваемого надели наручники, но он продолжал вести себя буйно и ударил головой в лицо сотрудника полиции, а затем пнул его.