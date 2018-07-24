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Экс-начальника отделения полиции в Ижевске осудили за мошенничество
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Экс-начальника отделения полиции в Ижевске осудили за мошенничество 

RT на русском 35 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Экс-начальника отделения полиции по борьбе с преступлениями в сфере защиты бюджетных средств в Ижевске осудили за мошенничество, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.
По имеющимся данным, сотрудник заявил мужчине, не платившему утилизационный сбор и попавшему в поле зрения правоохранительных органов, что может «поспособствовать», хотя понимал, что повлиять на результаты проверки не в состоянии.
За свои «услуги» он просил 1 млн рублей. Деньги экс-начальник отделения получил через посредника.
Свою вину подсудимый признал в полном объёме. Ему назначен штраф в размере 200 тыс. рублей.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Новосибирске по делу о мошенничестве предъявили обвинение организатору банды.
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