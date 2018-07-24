Экс-начальника отделения полиции в Ижевске осудили за мошенничество

Экс-начальника отделения полиции по борьбе с преступлениями в сфере защиты бюджетных средств в Ижевске осудили за мошенничество, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии

По имеющимся данным, сотрудник заявил мужчине, не платившему утилизационный сбор и попавшему в поле зрения правоохранительных органов , что может «поспособствовать», хотя понимал, что повлиять на результаты проверки не в состоянии.

За свои «услуги» он просил 1 млн рублей. Деньги экс-начальник отделения получил через посредника.

Свою вину подсудимый признал в полном объёме. Ему назначен штраф в размере 200 тыс. рублей.