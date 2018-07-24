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На Алтае на 8 лет осудили 24-летнюю женщину, «заступившуюся» за сестру
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На Алтае на 8 лет осудили 24-летнюю женщину, «заступившуюся» за сестру 

АиФ — Алтай 43 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
24-летнюю жительницу Бийского района осудили за убийство девушки.
По данным прокуратуры, в ноябре 2017 года осужденная приехала к сестре в Бийск, чтобы разрешить ее конфликт с бывшими однокурсницами. Девушки выпили спиртное и пригласили оппоненток «на разговор». Когда те зашли в подъезд, осужденная схватила нож и с угрожающими криками набросилась на одну из потерпевших. От удара в сердце девушка скончалась в больнице.
Обвиняемая приговорена к 8 годам колонии общего режима, также она выплатит родственникам потерпевшей 1 млн рублей.
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