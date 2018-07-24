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В Приангарье рецидивист убил инвалида, чтобы украсть его пенсию
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В Приангарье рецидивист убил инвалида, чтобы украсть его пенсию 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Иркутский областной суд вынес приговор мужчине, убившему пенсионера в Нижнеудинске.
Ранее мужчина был осужден в Петербурге за убийство по неосторожности, сообщает ИА IrkutskMedia. После выхода из колонии он познакомился с жительницей Приангарья, и та пригласила его к себе. В марте прошлого года подсудимый приехал в Нижнеудинск. Женщина прописала его в квартире, где проживала с отцом-инвалидом. Через некоторое время мужчина начал употреблять спиртное и применять физическую силу. Женщина была вынуждена сменить дверной замок.
В августе 2017 года отец женщины остался дома один. Он ждал пенсию и по ошибке пустил в квартиру бывшего сожителя дочери. Когда пришел почтальон и выдал пенсию, подсудимый решил украсть деньги. Он напал на пожилого мужчину и нанес ему множество ударов по груди и голове. Затем он связал пенсионеру руки платком, а в рот затолкал простынь. Когда потерпевший перестал дышать, мужчина забрал деньги и сотовый телефон.
Почтальон услышал странные звуки, доносящиеся из квартиры, и вызвал полицию. Сотрудники правопорядка приехали через несколько минут. Пытаясь скрыться от них, мужчина вышел на балкон, спрыгнул с третьего этажа и сломал ногу.
Суд признал 54-летнего мужчину виновным по статьям «Убийство» и «Разбой». Его приговорили к 16 годам колонии особого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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