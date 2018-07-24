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Рецидивист ради пенсии расправился с пенсионером в Иркутской области
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Рецидивист ради пенсии расправился с пенсионером в Иркутской области 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Мужчину, который убил и ограбил пенсионера, осудили в Иркутской области. Ранее он уже отсидел срок в Санкт-Петербурге за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности, сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.
После освобождения, 54-летний мужчина познакомился по телефону с жительницей Иркутской области. Она пригласила его к себе, и в марте 2017 года он приехал в Нижнеудинск. Новая сожительница прописала его в квартире, где жила вместе с отцом-инвалидом. Но спустя некоторое время семейная жизнь дала трещину — мужчина начал пить, стал агрессивным и применял физическую силу. Когда его не было дома, женщина поменяла замок от квартиры.
Однако в августе прошлого года, когда отец-инвалид был один в квартире и ждал пенсию, он по ошибке впустил бывшего сожителя дочки. Когда почтальон принес пенсию — 15 600 рублей, мужчина сидел на кухне и пил чай. Он решил похитить деньги, и напал на инвалида. Он много раз ударил старика по груди и голове, связал платком руки за спиной, а в рот затолкал простынь, перекрывая доступ воздуха. После того, как пенсионер перестал дышать, мужчина забрал деньги и сотовый телефон.
Почтальон, все еще находившийся в подъезде, услышал странные звуки, доносящиеся из квартиры, и позвонил в полицию. Сотрудники приехали в течение нескольких минут. Мужчина, скрываясь, вышел на балкон, спрыгнул с третьего этажа и сломал ногу.
Суд учел, что подсудимый имеет неснятую и непогашенную судимость, кроме того, отягчающим обстоятельством является рецидив преступлений. Иркутский областной суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
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