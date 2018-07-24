Рецидивист ради пенсии расправился с пенсионером в Иркутской области

Мужчину, который убил и ограбил пенсионера, осудили в Иркутской области . Ранее он уже отсидел срок в Санкт-Петербурге за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности, сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.

После освобождения, 54-летний мужчина познакомился по телефону с жительницей Иркутской области. Она пригласила его к себе, и в марте 2017 года он приехал в Нижнеудинск . Новая сожительница прописала его в квартире, где жила вместе с отцом-инвалидом. Но спустя некоторое время семейная жизнь дала трещину — мужчина начал пить, стал агрессивным и применял физическую силу. Когда его не было дома, женщина поменяла замок от квартиры.

Однако в августе прошлого года, когда отец-инвалид был один в квартире и ждал пенсию, он по ошибке впустил бывшего сожителя дочки. Когда почтальон принес пенсию — 15 600 рублей, мужчина сидел на кухне и пил чай. Он решил похитить деньги, и напал на инвалида. Он много раз ударил старика по груди и голове, связал платком руки за спиной, а в рот затолкал простынь, перекрывая доступ воздуха. После того, как пенсионер перестал дышать, мужчина забрал деньги и сотовый телефон.

Почтальон, все еще находившийся в подъезде, услышал странные звуки, доносящиеся из квартиры, и позвонил в полицию. Сотрудники приехали в течение нескольких минут. Мужчина, скрываясь, вышел на балкон, спрыгнул с третьего этажа и сломал ногу.