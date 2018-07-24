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Хабаровчанин похитил и разобрал арендованную машину
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Хабаровчанин похитил и разобрал арендованную машину 

Хабаровский край сегодня 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Житель Хабаровска, укравший и разобравший взятый в аренду автомобиль, предстанет перед судом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Автомобиль «Ниссан Теана» 2013-го года выпуска сдавался в аренду по объявлению на сайте «Авито». Там его в начале июня и увидел будущий похититель — 28-летний ранее судимый хабаровчанин. Он связался с владельцем, заплатил за пользование машиной и через несколько дней, как и оговаривалось, вернул. Правда, за это время он успел сделать дубликат ключа, и в тот же день возвращенная «Теана» уехала со стоянки в гараж арендатора.
Он сообщил своим знакомым, что это его машина, и попросил помочь разобрать ее на запчасти. В процессе разбора его и задержала полиция. Сейчас арендатор находится в следственном изоляторе.
— Ущерб владельцу автомобиля составил 950 тыс. рублей, — сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Вита Конева. — Уголовное дело направлено в суд.
Автомобиль был возвращен владельцу, а «арендатору» за кражу в крупном размере грозит до 6 лет лишения свободы.
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