Глава СК потребовал оценки экс-следователю, «не увидевшему» пыток в колонии

Как выяснилось, еще год назад в Следственный комитет поступило заявление от заключенного, что сотрудники колонии № 1 «применили в отношении него насилие». Однако следователь «формально провел проверку по данному заявлению и незаконно отказал в возбуждении уголовного дела».

Сейчас следователь в органах уже не работает. После того, как пытки в колонии стали достоянием общественности, над ним нависла перспектива стать фигурантом уголовного дела.

"Председатель СК РФ потребовал дать жесткую оценку не только действиям или бездействию теперь уже бывшего сотрудника…, но и его руководства в целях исключения формального подхода к проверке заявлений граждан, пострадавших от преступных посягательств", — сказала Петренко.