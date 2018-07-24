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Глава СК потребовал оценки экс-следователю, «не увидевшему» пыток в колонии
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Глава СК потребовал оценки экс-следователю, «не увидевшему» пыток в колонии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать «жесткую оценку» работе начальников уже бывшего следователя, который не дал ход делу о пытках в ярославской колонии, сообщила журналистам во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Как выяснилось, еще год назад в Следственный комитет поступило заявление от заключенного, что сотрудники колонии № 1 «применили в отношении него насилие». Однако следователь «формально провел проверку по данному заявлению и незаконно отказал в возбуждении уголовного дела».
Сейчас следователь в органах уже не работает. После того, как пытки в колонии стали достоянием общественности, над ним нависла перспектива стать фигурантом уголовного дела.
"Председатель СК РФ потребовал дать жесткую оценку не только действиям или бездействию теперь уже бывшего сотрудника…, но и его руководства в целях исключения формального подхода к проверке заявлений граждан, пострадавших от преступных посягательств", — сказала Петренко.
Видео с жестоким избиением заключенного в колонии на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них уже задержаны.
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