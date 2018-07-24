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Уроженцы Якутии лишатся свободы за хищение транспортных средств во Владивостоке
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Уроженцы Якутии лишатся свободы за хищение транспортных средств во Владивостоке 

Primpress 23 минуты назад
Фото: Primpress
Ленинский районный суд Владивостока вынесен приговор пяти уроженцами Республики Саха (Якутия) , которые признаны виновными в хищении транспортых средств. Один из фигурантов дополнительно осужден за сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Примосркого края.
О тайном хищении на территории Владивостока автомобилей иностранного производства подсудимые договорились в апреле 2017 года.
Двое из фигурантов, в соответствии с распределенными ролями,. У третьего была роль наблюдателя в момент хищения. Четвертый соучастник сообщал с помощью радиостанции о наличии постов сотрудников полиции, чем содействовал беспрепятственному перемещению похищенного транспортного средства. Пятый фигурант обладал функциями главного координатора всех членов группы.
Злоумышленники, действуя по описанной схеме, угнали, автомобиль Toyota Probox, стоимостью свыше 330 тысяч рублей, а также два подростковых велосипеда, стоимостью 3,4 тысячи и 4,6 тысяч рублей.
До задержания один из фигурантов успел договориться со своим земляком о продаже похищенного автомобиля Toyota Probox за 90 тысяч рублей. Когда им были получены денежны средства, он  В 2017 году правоохранительные органы пресекли преступную деятельность угонщиков,.
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