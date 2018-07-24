Владимир Соловьев предложил упразднить тюрьмы для сотрудников органов

При этом он заявил в Twitter о необходимости «оставить разные режимы в зависимости от тяжести преступлений».

Так он отреагировал на «очередное избиение заключенного в СИЗО ».

По словам Соловьева, «в любых тюрьмах отношение к заключённым должно быть строго по инструкции, но и по-человечески».