Владимир Соловьев предложил упразднить тюрьмы для сотрудников органов 

При этом он заявил в Twitter о необходимости «оставить разные режимы в зависимости от тяжести преступлений».
Так он отреагировал на «очередное избиение заключенного в СИЗО».
По словам Соловьева, «в любых тюрьмах отношение к заключённым должно быть строго по инструкции, но и по-человечески».
Напомним, следователи возбудили уголовное дело по сообщениям СМИ об избиении осужденного Евгения Макарова в ИК № 1 в Ярославле. Этому предшествовало появление видеозаписи, на которой запечатлено, как охрана колонии избивает заключенного.