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Владимир Соловьев предложил упразднить тюрьмы для сотрудников органов
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Владимир Соловьев предложил упразднить тюрьмы для сотрудников органов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
При этом он заявил в Twitter о необходимости «оставить разные режимы в зависимости от тяжести преступлений».
Так он отреагировал на «очередное избиение заключенного в СИЗО».
По словам Соловьева, «в любых тюрьмах отношение к заключённым должно быть строго по инструкции, но и по-человечески».
Напомним, следователи возбудили уголовное дело по сообщениям СМИ об избиении осужденного Евгения Макарова в ИК № 1 в Ярославле. Этому предшествовало появление видеозаписи, на которой запечатлено, как охрана колонии избивает заключенного.
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