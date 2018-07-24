Дело о хищении в Подмосковье 11 млрд продолжается, судят американку 

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор гражданке США Жанне Булах, заочно осужденной на 11 лет по делу о хищении свыше 11 миллиардов рублей бюджетных средств в Московской области.
В конце января суд заочно приговорил Булах к 11 годам заключения; удовлетворены были и гражданские иски потерпевших на общую сумму около девяти миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.
Булах находится в розыске, США отказали России в ее выдаче.
Дело о хищении 11 миллиардов тянется с 2008 года, когда Алексей Кузнецов (муж Булах) был высокопоставленным чиновником в правительстве Московской области; губернатором тогда был Борис Громов. После восьми лет на посту министра финансов Подмосковья и четырех — в должности первого вице-премьера чиновник подал в отставку и уехал за рубеж.
Булах занималась разработкой преступных схем, координацией действий и контролем над движением средств. Деньги выводились в кипрские офшоры, а затем тратились на элитную недвижимость в Швейцарии и Франции, дорогие автомобили, яхту и предметы искусства. Целый склад антиквариата, принадлежавшего Кузнецову с Булах, был обнаружен в Петербурге в 2014 году. Редкие полотна и старинные иконы едва не уплыли в США.
Сам Кузнецов успел сбежать за границу, решением суда в России он был заочно арестован, затем объявлен в федеральный и в международный розыск. Однако вопрос о его экстрадиции с Францией, где Кузнецова сначала арестовали, а потом освободили, — до сих пор не урегулирован.