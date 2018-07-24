У безработного москвича угнали дорогую иномарку

Безработный москвича лишился своего автомобиля марки Toyota Camry стоимостью 2,5 млн рублей.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах , машину угнал неизвестный злоумышленник. По словам потерпевшего, он обратился в полицию 20 июля. В заявлении он указал, что иномарку угнали с подземной парковки, расположенной на улице Академика Пилюгина.

Уже установлено, что авто похитили в период с 14 по 20 июля. Полицейские получили от заявителя запасные ключи и документы от автомобиля.

Кроме того, оперативники изъяли запись с камеры видеонаблюдения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Предполагаемый угонщик объявлен в розыск.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что московский таксист украл у безработного клиента 10 млн рублей.