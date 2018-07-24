История перекупа: в Башкирии женщина провернула хитрую схему мошенничества

42-летнюю жительницу Мелеузовского района обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования.

Прокуратура направила дело в суд По версии следствия, в июне прошлого года женщина рассказала кредитному специалисту в магазине «Стройландия» о том, что якобы официально трудоустроена и имеет постоянный источник дохода. Далее она купила в кредит керамическую плитку и сантехнику на сумму 33 тысячи рублей. Между тем она изначально не планировала погашать долг перед банком.

В последующем приобретенный товар женщина продала по более низкой цене, вырученные деньги потратила на собственные нужды. — Вину в совершенном преступлении женщина признала полностью. Уголовное дело направлено в Мелеузовский районный суд, — рассказали в прокуратуре.