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История перекупа: в Башкирии женщина провернула хитрую схему мошенничества
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История перекупа: в Башкирии женщина провернула хитрую схему мошенничества 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
42-летнюю жительницу Мелеузовского района обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования.
Прокуратура направила дело в суд  По версии следствия, в июне прошлого года женщина рассказала кредитному специалисту в магазине «Стройландия» о том, что якобы официально трудоустроена и имеет постоянный источник дохода. Далее она купила в кредит керамическую плитку и сантехнику на сумму 33 тысячи рублей. Между тем она изначально не планировала погашать долг перед банком.
В последующем приобретенный товар женщина продала по более низкой цене, вырученные деньги потратила на собственные нужды. — Вину в совершенном преступлении женщина признала полностью. Уголовное дело направлено в Мелеузовский районный суд, — рассказали в прокуратуре.
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