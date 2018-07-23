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В «Роскосмосе» не знают о втором задержанном сотруднике ЦНИИмаш
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В «Роскосмосе» не знают о втором задержанном сотруднике ЦНИИмаш 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
В "Роскосмосе" не располагают информацией о втором задержанном сотруднике ЦНИИмаш по делу о государственной измене. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко.
Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что по делу о государственной измене был задержан второй сотрудник ЦНИИмаш.
"Такими данными мы не располагаем", — прокомментировал данные о втором аресте Устименко.
Ранее сообщалось, что по делу о госизмене был арестован 74-летний сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. В «Роскосмосе» рассказали, что в отношении еще нескольких человек проводятся следственные действия, но решение об аресте было принято только в отношении Кудрявцева.
Позднее стало известно, что дело о госизмене не связано с нынешним руководством ЦНИИмаша.
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