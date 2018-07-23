В Чехии по числу задержанных нелегальных мигрантов лидируют украинцы

ПРАГА , 23 июля — РИА Новости . Из 2,3 тысячи задержанных полицией Чехии на территории республики в этом году нелегальных мигрантов большинство, 342 человека, являются гражданами Украины , говорится в сообщении на сайте МВД, опубликованном в понедельник.

"В 2018 году на территории Чехии было задержано в общей сложности 2376 нелегальных мигрантов. Задержанные являются гражданами 83 государств. Большинство среди них составляют граждане Украины — 342 человека, Молдавии — 125, России — 85 и Вьетнама — 78 человек", — говорится в сообщении.

При попытке пересечь территорию Чехии для того, чтобы перебраться в страны Западной Европы, в этом году были задержаны 124 иностранца, чаще всего — граждане Ирака (69 человек) и Нигерии (15 человек).

"Легально в Чехии в настоящее время проживает около 500 тысяч граждан иных государств. В большинстве своем — это украинцы, словаки и вьетнамцы", — констатирует МВД.