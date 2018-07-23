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В Чехии по числу задержанных нелегальных мигрантов лидируют украинцы
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В Чехии по числу задержанных нелегальных мигрантов лидируют украинцы 

РИА Новости 17 минут назад
ПРАГА, 23 июля — РИА Новости. Из 2,3 тысячи задержанных полицией Чехии на территории республики в этом году нелегальных мигрантов большинство, 342 человека, являются гражданами Украины, говорится в сообщении на сайте МВД, опубликованном в понедельник.
"В 2018 году на территории Чехии было задержано в общей сложности 2376 нелегальных мигрантов. Задержанные являются гражданами 83 государств. Большинство среди них составляют граждане Украины — 342 человека, Молдавии — 125, России — 85 и Вьетнама — 78 человек", — говорится в сообщении.
При попытке пересечь территорию Чехии для того, чтобы перебраться в страны Западной Европы, в этом году были задержаны 124 иностранца, чаще всего — граждане Ирака (69 человек) и Нигерии (15 человек).
"Легально в Чехии в настоящее время проживает около 500 тысяч граждан иных государств. В большинстве своем — это украинцы, словаки и вьетнамцы", — констатирует МВД.
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