В Ингушетии замкомандира взвода ДПС подозревается в получении взятки

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах , вечером 19 июля 36-летний командир взвода на стационарном посту ДПС на федеральной автодороге «Кавказ» под угрозой привлечения к административной ответственности потребовал и получил у одного из водителей денежные средства в сумме 24 тыс. рублей за беспрепятственный проезд через пост и содействие в передвижении по территории республики.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Получение взятки с вымогательством взятки», санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.

При этом отмечается, что данное преступление было выявлено сотрудниками собственной безопасности МВД по Республике Ингушетия.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что бывший начальник столичного угрозыска получил условный срок по делу о коррупции.