Руководитель Дальневосточной таможни, где провели обыски, уволился

"Павел Фомин ушел в отставку, написал заявление об увольнении по собственному желанию", — сказал собеседник.

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