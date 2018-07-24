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Руководитель Дальневосточной таможни, где провели обыски, уволился
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Руководитель Дальневосточной таможни, где провели обыски, уволился 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл — РИА Новости. Руководитель Дальневосточной оперативной таможни Павел Фомин уволился по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного таможенного управления.
"Павел Фомин ушел в отставку, написал заявление об увольнении по собственному желанию", — сказал собеседник.
В начале июля сотрудники ФСБ провели проверку в Дальневосточной оперативной таможне. Тогда местные СМИ со ссылкой на собеседников в силовых структурах сообщали, что после проведения обысков сотрудники ФСБ задержали замглавы Дальневосточного таможенного управления, начальника ДВОТ Павла Фомина. В таможне факт задержания руководителя опровергли.
В марте был арестован бывший первый заместитель начальника ДВТУ ФТС России Сергей Федоров. По версии следствия, в 2015–2017 годах он «на систематической основе получал взятки», пополнив свои счета как минимум на 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов. Взамен он покровительствовал компании «Дальзавод-Терминал», установило следствие.
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