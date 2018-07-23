ФСБ подозревает интернет-магазин «Плеер.ру» в налоговых преступлениях

Москве в офисе магазина электроники «Плеер.ру» проходит обыск. На сайте магазина говорится, что в данный момент он не работает. Правоохранители изымают сопроводительные документы на товар и электронику, сообщил собеседник агентства. По неподтвержденным данным, бухгалтер компании задержан.

На сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) сообщается, что ведомство совместно с ФСБ провело проверку и обнаружило нарушения в налоговой отчетности «одного из интернет-магазинов электроники». Названием магазина не указано.

По версии ведомств, руководство «Плеер.ру» не фиксировало выручку и не платило с нее налоги. Кроме того, магазин не перешел на использование онлайн-касс с 1 июля 2017 года.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», суд приостановил продажу «Завода автономных источников тока» по требованию ФНС.