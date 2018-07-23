Ещё
В Киеве запланировали на 24 июля допрос Савченко на полиграфе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве запланировали на 24 июля допрос Савченко на полиграфе 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Повторный допрос на полиграфе депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, запланирован на утро вторника, сообщила пресс-служба депутата в Facebook.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что предыдущий допрос Савченко на полиграфе подтвердил ее участие в подготовке госпереворота, перевозке оружия, убийства представителей власти.
"Завтра, 24 июля, в 09.00 должна состояться (возобновиться или продолжиться) процедура психо-физиологической экспертизы с использованием полиграфа Надежды Савченко в Киевском городском институте досудебных экспертиз", — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в понедельник.
По версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
Последние новости
Как Путин воспринял неожиданный отказ Трампа от своих слов Как Латвия справляется после ухода "Новой волны" в Сочи "Кормили дважды в неделю": в Краснокамске от истощения умерла девочка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль138
Украинский политик лично проверил Крымский мост54
Когда грянет кризис и другие события дня7
Пытавшим заключенного тюремщикам нашли оправдание196
Россияне взбунтовались из-за нового налога467
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение