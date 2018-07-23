В Киеве запланировали на 24 июля допрос Савченко на полиграфе

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что предыдущий допрос Савченко на полиграфе подтвердил ее участие в подготовке госпереворота, перевозке оружия, убийства представителей власти.

"Завтра, 24 июля, в 09.00 должна состояться (возобновиться или продолжиться) процедура психо-физиологической экспертизы с использованием полиграфа Надежды Савченко в Киевском городском институте досудебных экспертиз", — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в понедельник.

По версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.