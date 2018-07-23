Бони и два Клайда: на супермаркет в Ярославле напали преступники с пистолетом

Криминальную троицу задержали

Сегодня днём трое вооружённых преступников напали на магазин со спиртным в Заволжском районе Ярославля . Продавцы магазина на улице Космонавтов сразу нажали тревожную кнопку.

Через пять минут на место прибыли охранники. Оказалось, что на продавцов напали двое мужчин и одна женщина.

— Сотрудники супермаркета рассказали, что преступники вели себя крайне вызывающе и дебоширили, в частности, они бросали на пол товар с торговых полок, а также оскорбляли продавцов. Сотрудники магазина, попытался успокоить буйных посетителей и попросил их покинуть помещение магазина, на это граждане отреагировали крайне агрессивно и стали вновь оскорблять их нецензурными словами. И вдруг, один из мужчин достал пистолет и ударил рукояткой по голове одного из продавцов. После этого посетители убежали, — рассказали сотрудники охранного предприятия «Дельта».

Прибывшие на место охранники бросились в погоню и скоро задержали мужчин и женщину неподалёку от магазина. Прямо на улице им одели наручники.