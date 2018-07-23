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Бони и два Клайда: на супермаркет в Ярославле напали преступники с пистолетом
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Бони и два Клайда: на супермаркет в Ярославле напали преступники с пистолетом 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Криминальную троицу задержали
Сегодня днём трое вооружённых преступников напали на магазин со спиртным в Заволжском районе Ярославля. Продавцы магазина на улице Космонавтов сразу нажали тревожную кнопку.
Через пять минут на место прибыли охранники. Оказалось, что на продавцов напали двое мужчин и одна женщина.
— Сотрудники супермаркета рассказали, что преступники вели себя крайне вызывающе и дебоширили, в частности, они бросали на пол товар с торговых полок, а также оскорбляли продавцов. Сотрудники магазина, попытался успокоить буйных посетителей и попросил их покинуть помещение магазина, на это граждане отреагировали крайне агрессивно и стали вновь оскорблять их нецензурными словами. И вдруг, один из мужчин достал пистолет и ударил рукояткой по голове одного из продавцов. После этого посетители убежали, — рассказали сотрудники охранного предприятия «Дельта».
Прибывшие на место охранники бросились в погоню и скоро задержали мужчин и женщину неподалёку от магазина. Прямо на улице им одели наручники.
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