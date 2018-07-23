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Труп мужчины обнаружили в квартире на юге Москвы после звонка его бывшей жены
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Труп мужчины обнаружили в квартире на юге Москвы после звонка его бывшей жены 

Агентство «Москва» 1 час назад
Тело мужчины обнаружено в квартире в столичном районе Орехово-Борисово Северное, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Тело мужчины 42 лет обнаружено в квартире по адресу: Каширское шоссе, д. 88/26. На месте работает полиция, выясняются обстоятельства смерти мужчины», — уточнил собеседник агентства.
По его словам, звонок в полицию поступил от бывшей жены скончавшегося. Она рассказала, что мужчина перестал выходить на связь, а из-под двери его квартиры доносился специфический запах.
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