Труп мужчины обнаружили в квартире на юге Москвы после звонка его бывшей жены

«Тело мужчины 42 лет обнаружено в квартире по адресу: Каширское шоссе, д. 88/26. На месте работает полиция, выясняются обстоятельства смерти мужчины», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, звонок в полицию поступил от бывшей жены скончавшегося. Она рассказала, что мужчина перестал выходить на связь, а из-под двери его квартиры доносился специфический запах.