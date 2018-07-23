В Лондоне установили кордоны в одном из районов города из-за нападения неизвестного с ножом

Полиция Лондона установила кордоны в одном из районов города после атаки неизвестного с ножом, в результате которой в критическом состоянии госпитализирован по меньшей мере один человек.

Отмечается, что в настоящее время полицейские выясняют обстоятельства нападения, напавший не был арестован.

В 2017 году в Лондоне неизвестный совершил нападение на сотрудников полиции вблизи Букингемского дворца. Также три человека получили ранения в результате нападения злоумышленника, вооружённого ножом, в лондонском метро.