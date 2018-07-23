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В Лондоне установили кордоны в одном из районов города из-за нападения неизвестного с ножом
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В Лондоне установили кордоны в одном из районов города из-за нападения неизвестного с ножом 

RT на русском 1 час назад
Полиция Лондона установила кордоны в одном из районов города после атаки неизвестного с ножом, в результате которой в критическом состоянии госпитализирован по меньшей мере один человек.
Отмечается, что в настоящее время полицейские выясняют обстоятельства нападения, напавший не был арестован.
В 2017 году в Лондоне неизвестный совершил нападение на сотрудников полиции вблизи Букингемского дворца. Также три человека получили ранения в результате нападения злоумышленника, вооружённого ножом, в лондонском метро.
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