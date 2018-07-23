В Роскосмосе раскрыли подробности дела о госизмене в ЦНИИмаше

На прошлой неделе появились данные о том, что в рамках дела о госизмене ФСБ проводит обыски в ЦНИИмаш.

Дело о госизмене в ЦНИИмаш, головном научном институте Роскосмоса , касается событий, которые происходили пять лет назад.

«Органами следствия проверяются события 2013 года, что также подтверждается периодом, за который изымались в ходе обысков материалы в здании Роскосмоса и ФГУП ЦНИИмаш», — говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации.

В пресс-релизе также сказано, что вопросов к сотрудникам предприятия и госкорпорации за другие периоды деятельности нет.

На прошлой неделе появились данные о том, что в рамках дела о госизмене ФСБ проводит обыски в ЦНИИмаш. По информации правоохранительных органов, за рубеж просочились сведения о секретных разработках в области гиперзвука.

Источник, знакомый с расследованием рассказал РИА Новости , что обыски велись в кабинете директора информационно-аналитического центра Роскосмоса Дмитрия Пайсона. Сам он отказался давать комментарии.

Также в СМИ сообщалось, что правоохранительные органы проверяют «десяток людей из отрасли» на предмет контактов с западными спецслужбами.

В воскресенье, 22 июля, стало известно, что по подозрению в госизмене был арестован сотрудник института Виктор Кудрявцев . Он обвиняется в передаче закрытых данных одной из стран НАТО