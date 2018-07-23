В «Роскосмосе» не знают о втором задержанном сотруднике ЦНИИмаш‍

Ранее в компании заявили, что следствие не имеет вопросов к генеральному директору ЦНИИмаша Олегу Горшкову и текущему руководству института.

На сайте «Роскосмоса» отмечается, что дело о госизмене в ЦНИИмаш, головном научном институте корпорации, касается событий пятилетней давности.

В институте напомнили, что Горшков возглавил институт спустя два года после событий, по которым возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе появилась информация, что сотрудники ФСБ пришли с обысками. в ЦНИИмаш. По сведениям правоохранительных органов, за рубеж просочилась информация о секретных разработках в области гиперзвука.

Что случилось

Знакомый с расследованием источник сообщал РИА Новости, что обыски проходили в кабинете директора информационно-аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрия Пайсона. Сам он от комментариев отказался. СМИ писали о том, что правоохранительные органы проверяют «десяток людей из отрасли» на предмет возможных контактов с западными спецслужбами.

В воскресенье стало известно об аресте по подозрению в госизмене сотрудника института Виктора Кудрявцева . Его обвиняют в передаче закрытой информации одной из стран НАТО , писали СМИ. Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко также сообщал, что еще с несколькими сотрудниками ЦНИИмаш ведутся следственные действия.

При этом в пресс-службе ЦНИИмаша уточнили, что к руководству института у ФСБ вопросов нет.