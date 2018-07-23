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«Роскосмос» связал дело о госимзене в ЦНИИмаше с событиями 2013 года
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«Роскосмос» связал дело о госимзене в ЦНИИмаше с событиями 2013 года 

Rambler News Service 4 часа назад
«В рамках работы комиссии ‘’Роскосмоса’’, созданной по указанию генерального директора, о проведении внеплановой проверки обеспечения защиты государственной тайны в ФГУП ‘’ЦНИИмаш'' установлено, что органами следствия проверяются события 2013 года, что также подтверждается периодом, за который изымались в ходе обысков материалы в здании ‘’Роскосмоса’’ и ФГУП ''ЦНИИмаш''», — говорится в сообщении.
«Роскосмос» отмечает, что вопросов к сотрудникам предприятия и самой госкорпорации за иные периоды деятельности не имеется.
20 июля следственная группа ФСБ провела обыски в кабинетах сотрудников головного научного института госкорпорации «Роскосмос» — ЦНИИмаш, а также в офисе директора информационно-аналитического центра госкорпорации Дмитрия Пайсона, который накануне подал заявление об увольнении. Обыски проходили в рамках уголовного дела о государственной измене. По результатам обысков был арестован сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев.
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