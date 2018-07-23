«Роскосмос» связал дело о госимзене в ЦНИИмаше с событиями 2013 года

«В рамках работы комиссии ‘ ’Роскосмоса’ ’, созданной по указанию генерального директора, о проведении внеплановой проверки обеспечения защиты государственной тайны в ФГУП ‘ ’ЦНИИмаш' ' установлено, что органами следствия проверяются события 2013 года, что также подтверждается периодом, за который изымались в ходе обысков материалы в здании ‘’Роскосмоса’’ и ФГУП ''ЦНИИмаш''», — говорится в сообщении. «Роскосмос» отмечает, что вопросов к сотрудникам предприятия и самой госкорпорации за иные периоды деятельности не имеется. 20 июля следственная группа ФСБ провела обыски в кабинетах сотрудников головного научного института госкорпорации «Роскосмос» — ЦНИИмаш, а также в офисе директора информационно-аналитического центра госкорпорации Дмитрия Пайсона, который накануне подал заявление об увольнении. Обыски проходили в рамках уголовного дела о государственной измене. По результатам обысков был арестован сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев