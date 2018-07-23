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Похитители электрического кабеля задержаны росгвардейцами в Дзержинске
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Похитители электрического кабеля задержаны росгвардейцами в Дзержинске 

Newsroom24 58 минут назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области, правоохранители, патрулируя территорию, получили сигнал «тревога» с охраняемого объекта.
Прибывшие на место происшествия, сотрудники обратили внимание на поврежденную оконную решетку здания. При осмотре территории была обнаружена ножовка по металлу и мотки срезанного электрического кабеля.
Позднее в складском помещении росгвардейцами были задержаны прятавшиеся там злоумышленники. Двое 41-летних задержанных переданы полицейским.
Напомним, трое гаражных воров задержаны росгвардейцами в Нижнем Новгороде.
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