Похитители электрического кабеля задержаны росгвардейцами в Дзержинске

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области , правоохранители, патрулируя территорию, получили сигнал «тревога» с охраняемого объекта.

Прибывшие на место происшествия, сотрудники обратили внимание на поврежденную оконную решетку здания. При осмотре территории была обнаружена ножовка по металлу и мотки срезанного электрического кабеля.

Позднее в складском помещении росгвардейцами были задержаны прятавшиеся там злоумышленники. Двое 41-летних задержанных переданы полицейским.

Напомним, трое гаражных воров задержаны росгвардейцами в Нижнем Новгороде.