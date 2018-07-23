В Гуково осудили бывшего начальника Главного бюро медико-социальной экспертизы региона 

Котов сделал несколько тысяч подложных справок
Сегодня Гуковский городской суд вынес приговор бывшему руководителю Главного бюро медико-судебной экспертизы по Ростовской области Борису Котову. Его признали виновным в получении взятки и служебном подлоге. Об этом сообщает прокуратура Ростовской области. — С 2013 по 2017 год за взятки на общую сумму 3,25 миллиона рублей составлял акты медико-социальной экспертизы и принимал заведомо незаконные решения о признании лиц инвалидами второй и третьей группы, — уточнили в пресс-службе прокуратуры. Котова приговорили к пяти годам колонии общего режима. Все обнаруженные у него деньги изъяли «в доход государства». Как ранее писал 161.ru, Котовым были выданы несколько тысяч фальшивых справок. На основании них мошенники получали страховые пенсии по инвалидности и другие социальные выплаты.