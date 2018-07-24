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Замначальника ульяновского главка МЧС подозревают в получении взятки
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Замначальника ульяновского главка МЧС подозревают в получении взятки 

РИА Новости 39 минут назад
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Заместитель начальника ГУМЧС по Ульяновской области подозревается в получении взятки, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального СУСК.
"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Главного управления — начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУМЧС России по Ульяновской области Сергея Золотова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей… «Получение взятки должностным лицом в значительном размере», — говорится в сообщении.
По версии следствия, 18 июля 2018 года подозреваемый через посредника получил взятку за неприменение максимальных штрафных санкций в отношении сотрудников Управления федеральной почтовой связи Ульяновской области за нарушения противопожарной безопасности.
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