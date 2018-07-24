В Уфе в последний путь провожают топ-менеджера УМПО

Сегодня, 24 июля, в последний путь провожают заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина. Все, кто хочет проститься с топ-менеджером, могут приехать в спортивный комплекс им. Гастелло до 13:00.

Проститься с Юрием может каждый

Кстати, как рассказал источник Ufa1, в деле о похищении Юрия появились новые подробности.

— Мужчину похитили прямо с подземной парковки. Предположительно, его несколько раз ударили металлическим предметом (это мог быть прут) по голове, связали и вывезли в сторону железнодорожного вокзала к Сафроновскому мосту. На теле погибшего были найдены следы удушения (опять же предварительно — пластиковым предметом), к примеру стяжкой, — рассказал источник.

По одной из версий, Юрия могли похитить в тот момент, когда он спустился к своему внедорожнику, который стоял на паркинге, чтобы отправиться на работу. Там-то душегуб и поджидал топ-менеджера. По словам источника, у автомобиля были обнаружены следы крови. Силовики сняли отпечатки со всех дверей на парковке и автомобиля погибшего, хотели изъять записи с камер видеонаблюдения, но они оказались сломаны и не функционировали в момент нападения.

Известно, что у Юрия остались две взрослые дочери и жена.