Возможный «изменник» из Роскосмоса пожаловался на диабет

Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы в ходе регулярного визита в следственный изолятор посетили обвиняемых, записали жалобы и осведомились у сотрудников СИЗО о вновь прибывших, рассказал News.ru член ОНК Москвы, сотрудник Московской Хельсинкской группы Евгений Еникеев

«Мы просто спросили, есть ли вновь прибывшие. Нам сказали, что есть — это Кудрявцев Виктор Викторович , ему 74 года, находится в СИЗО первый день, в карантине», — рассказал собеседник News.ru.

Правозащитник пояснил, что Кудрявцев пожаловался на диабет и на плохое самочувствие. Жалоб на то, что к нему не допускают адвоката, отказывают в свиданиях, лишают права переписки у Кудрявцева не было.

Мужчина рассказал, что из следственных действий он пока участвовал только в одном допросе, и его интересы представлял бесплатный адвокат, назначенный следствием. «У него у самого ещё адвоката не было», — пояснил Еникеев.

В беседе с правозащитниками Кудрявцев сказал, что он — из города Королёва , но не смог ответить на вопрос о месте своей работы и о сути предъявленных ему обвинений. «Члены ОНК не имеют права расспрашивать заключённого по обвинению. Единственное, что я у него спросил — кем он работал раньше. Но он ответить не успел, ему запретили сотрудники СИЗО», — рассказал Еникеев.

В авторском указателе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) указано, что Виктор Викторович Кудрявцев работает в ЦНИИмаш . В системе отображается 23 его публикации.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» является головным научно-исследовательским институтом Госкорпорации «Роскосмос». ФГУП ЦНИИмаш находится в городе Королёве.