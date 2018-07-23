В Кировской области будут судить нарушившую интересы банка на 40 млн рублей экс-сотрудницу УФССП

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы регионального управления Федеральной службы судебных приставов. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 и частью 2 статьи 292 Уголовного кодекса РФ — в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, в октябре 2017 года обвиняемая, занимая должность начальника межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП по Кировской области, по обращению своей знакомой обеспечила снятие арестов с имущества должников без наличия на то законных оснований, злоупотребив тем самым своими должностными полномочиями. После этого фигурантка передала своей знакомой документы с внесенными туда заведомо ложными сведениями, на основании которых ограничения в отношении имущества должников были отменены, право собственности на указанное имущество зарегистрировано на третьих лиц.

«В результате умышленных действий обвиняемой были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, выразившиеся в подрыве авторитета и дискредитации властных полномочий федерального органа исполнительной власти», — подчеркивается в релизе СК.

Кроме того, злоупотребление служебными полномочиями и совершение служебного подлога со стороны фигурантки повлекли существенное нарушение прав и законных интересов одного из банков, выразившееся в лишении возможности в установленном законом порядке взыскать задолженность по кредитному договору в размере более 40 млн рублей.

В ходе следствия вину в совершенном преступлении обвиняемая признала. Кроме того, в ходе допросов обвиняемой, свидетелей, сотрудников ФССП и должников, а также в ходе обысков в жилище и по месту работы обвиняемой и по итогам технико-криминалистических экспертиз документов собрана достаточная доказательственная база. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.