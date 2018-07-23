Федотов попросил членов ОНК чаще посещать колонии

"Члены ОНК посещали эту колонию за 2018 год только два раза. Они молодцы, они придумали хорошую форму работы, они так ясно структурируют (результаты проверок — прим. ТАСС) в своих справках, своих отчетах, актах проверок. Но только в колонии надо бывать не два раза за полгода, а хотя бы два-три раза в месяц. Особенно если мы знаем, что в этой колонии были серьезные проблемы", — сказал Макаров.