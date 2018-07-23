Федотов попросил членов ОНК чаще посещать колонии 

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов попросил членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) чаще посещать колонии. Просьбу Федотов озвучил в понедельник журналистам после посещения ярославской колонии № 1, где был избит заключенный Евгений Макаров.
"Члены ОНК посещали эту колонию за 2018 год только два раза. Они молодцы, они придумали хорошую форму работы, они так ясно структурируют (результаты проверок — прим. ТАСС) в своих справках, своих отчетах, актах проверок. Но только в колонии надо бывать не два раза за полгода, а хотя бы два-три раза в месяц. Особенно если мы знаем, что в этой колонии были серьезные проблемы", — сказал Макаров.
Региональное следственное управление СК по сообщениям СМИ об инциденте 20 июля возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий. Согласно данным следствия, сотрудники УФСИН России по Ярославской области нанесли мужчине «множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям» на территории исправительной колонии № 1 Ярославля. Следователи устанавливают конкретных лиц, причастных к совершению преступления. В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного, задержаны шесть человек.