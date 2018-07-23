Замглавы ФСИН обвинил заключенного в провоцировании сотрудников ярославской колонии

По словам Рудого, несмотря на провокации со стороны заключенного, «сотрудники не должны были допустить произошедшее». «Мы вынуждены констатировать, что наши сотрудники не справились со своими обязанностями полностью. Наши сотрудники не провели документирование и не дали правовую оценку», — заявил замглавы ФСИН.

На прошлой неделе СМИ распространили видеозапись, на которой около 10 человек в форме бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, и поливают его голову водой из ведра. По факту публикации записи Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».

Ранее шесть сотрудников ярославской колонии были задержаны в рамках расследования дела. В СК пояснили, что подозреваемые умышленно превысили полномочия и «применили насилие в отношении заключенного».