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За дорогостоящие услуги по снятию порчи осудили вологодских пенсионерок
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За дорогостоящие услуги по снятию порчи осудили вологодских пенсионерок 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Условные сроки за мошенничество получили две жительницы Вологодской области, обманом получившие 29 тысяч рублей. Деньги за снятие порчи им заплатила женщина, проживающая в Пряжинском районе Карелии. Вовремя заподозрив обман, клиентка обратилась в полицию.
Инцидент произошел в сентябре прошлого года, вологжанки сами предложили женщине свои услуги, сообщив, что на нее навели порчу. Злоумышленницу задержали, деньги женщине вернули. Суд приговорил каждую из пенсионерок к полутора годам колонии условно с испытательным сроком 1 год, сообщает новостной портал Петрозаводска со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Карелии.
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