За дорогостоящие услуги по снятию порчи осудили вологодских пенсионерок 

Условные сроки за мошенничество получили две жительницы Вологодской области, обманом получившие 29 тысяч рублей. Деньги за снятие порчи им заплатила женщина, проживающая в Пряжинском районе Карелии. Вовремя заподозрив обман, клиентка обратилась в полицию.
Инцидент произошел в сентябре прошлого года, вологжанки сами предложили женщине свои услуги, сообщив, что на нее навели порчу. Злоумышленницу задержали, деньги женщине вернули. Суд приговорил каждую из пенсионерок к полутора годам колонии условно с испытательным сроком 1 год, сообщает новостной портал Петрозаводска со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Карелии.