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В Чухломе воровка избежала тюрьмы после краж у соседки
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В Чухломе воровка избежала тюрьмы после краж у соседки 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Вынесли приговор 33-летней безработной из Чухломы. Она дважды обворовала свою соседку, сообщает областная прокуратура.
Правоохранители выяснили, что в августе 2016 года и в марте 2018 года она дважды пробиралась в дом соседки и забирала ее деньги. Женщина специально выбирала время, когда знакомой не будет дома.
В общей сложности она украла 8 тысяч рублей. Сумма, вроде бы, и не большая, но не для пострадавшей пенсионерки.
Она первым делом заподозрила в краже соседку и обратилась в полицию.
Суд приговорил воровку к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.
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