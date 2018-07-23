В Чухломе воровка избежала тюрьмы после краж у соседки

Вынесли приговор 33-летней безработной из Чухломы. Она дважды обворовала свою соседку, сообщает областная прокуратура

Правоохранители выяснили, что в августе 2016 года и в марте 2018 года она дважды пробиралась в дом соседки и забирала ее деньги. Женщина специально выбирала время, когда знакомой не будет дома.

В общей сложности она украла 8 тысяч рублей. Сумма, вроде бы, и не большая, но не для пострадавшей пенсионерки.

Она первым делом заподозрила в краже соседку и обратилась в полицию.

Суд приговорил воровку к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.