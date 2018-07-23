В Калининграде оштрафовали мошенницу, обещавшую «отмазать» от армии

Жительница Калининграда , обещавшая призывнику помочь избежать службы в армии, была признана виновной в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ

В ходе следствия было установлено, что в сентябре 2017 года 41-летняя женщина получила от 22-летнего жителя областного центра 250 тыс. рублей. За эту сумму она обещала посодействовать в том, чтобы призывника признали ограниченно годным к службе в армии. На деле же она не имела реальной возможности оказать обещанную услугу.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Суд, рассмотрев материалы, назначил женщине штраф в размере 7 тыс. рублей.