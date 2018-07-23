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В Калининграде оштрафовали мошенницу, обещавшую «отмазать» от армии
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В Калининграде оштрафовали мошенницу, обещавшую «отмазать» от армии 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жительница Калининграда, обещавшая призывнику помочь избежать службы в армии, была признана виновной в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
В ходе следствия было установлено, что в сентябре 2017 года 41-летняя женщина получила от 22-летнего жителя областного центра 250 тыс. рублей. За эту сумму она обещала посодействовать в том, чтобы призывника признали ограниченно годным к службе в армии. На деле же она не имела реальной возможности оказать обещанную услугу.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Суд, рассмотрев материалы, назначил женщине штраф в размере 7 тыс. рублей.
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