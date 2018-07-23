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В Ростовской области преподавателя техникума подозревают в получении взятки
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В Ростовской области преподавателя техникума подозревают в получении взятки 

Парламентская газета 35 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Ростовской области преподавательницу Донецкого промышленно-гуманитарного техникума подозревают в получении взятки в размере 17 тысяч рублей за написание диплома, сообщает телеканал «360».
Во время проверки учебного учреждения сотрудники полиции выяснили, что студентка заплатила педагогу, которая являлась членом аттестационной комиссии, указанную сумму за написание дипломной работы и дальнейшую успешную защиту.
В случае если вина преподавательницы будет доказана, ей грозит лишение свободы либо штраф до двух миллионов рублей с последующим запретом занимать прежнюю должность.
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