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В Подмосковье мужчина застрелил женщину, а затем покончил с собой
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В Подмосковье мужчина застрелил женщину, а затем покончил с собой 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Следователи в Наро-Фоминске проводят проверку после того, как мужчина застрелил женщину и покончил жизнь самоубийством, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
В деревне Тарасково Наро-Фоминского района 23 июля обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями головы. По неустановленной причине мужчина произвел несколько выстрелов в женщину, после чего совершил суицид. Установлено, что погибшие являлись рабочими по хозяйству в данном домовладении. Кроме того, в ходе осмотра места происшествия был обнаружен пистолет «Вальтер» с глушителем.
"Следственным отделом по городу Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области проводится проверка… По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", — сказала Врадий.
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