В Подмосковье мужчина застрелил женщину, а затем покончил с собой

В деревне Тарасково Наро-Фоминского района 23 июля обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями головы. По неустановленной причине мужчина произвел несколько выстрелов в женщину, после чего совершил суицид. Установлено, что погибшие являлись рабочими по хозяйству в данном домовладении. Кроме того, в ходе осмотра места происшествия был обнаружен пистолет «Вальтер» с глушителем.

"Следственным отделом по городу Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области проводится проверка… По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", — сказала Врадий.