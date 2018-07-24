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ФСИН объявила о проверке всех колоний после пыток заключенного в Ярославле
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ФСИН объявила о проверке всех колоний после пыток заключенного в Ярославле 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В каждом территориальном органе ФСИН будет создана комиссия по проверке всех случаев применения насилия за прошедший год после сообщений о пытках заключенного в ярославской колонии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В соответствии с решением директора ведомства, в ближайшее время в каждом территориальном органе ФСИН будет создана комиссия по проверке всех случаев применения сотрудниками УИС физической силы", — говорится в сообщении пресс-бюро ФСИН.
Также сообщается, что комиссия намерена оценить организацию деятельности сотрудников ФСИН в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа и единых помещениях камерного типа.
Ранее ряд СМИ опубликовал видео, на котором запечатлены пытки заключенного Евгения Макарова, отбывающего срок в ярославской колонии. Впоследствии семнадцать сотрудников колонии в Ярославле, которые предположительно принимали участие в жестоком избиении осужденного, были отстранены от работы.
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